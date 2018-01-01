Роджерс: Я не собираюсь уходить в Арсенал

Наставник "лис" счастлив в команде.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс заявил, что не собирается покидать клуб из-за возможного перехода в Арсенал.

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“Зачем мне уходить из Лестера прямо сейчас? Клуб меня не увольняет. Я думаю, что они довольны нашей работой.

Как я уже говорил, я всем доволен. Я не нуждаюсь в новых вариантах продолжения работы.

Я работаю с молодой командой, которая хочет развиваться каждый день. Так что, повторюсь, меня все здесь устраивает“, - рассказал Роджерс для BBC.

Ранее сообщалось, что Лестер не собирается продавать своих лидеров.