Моуринью назвал причину, по которой жил в отеле, когда работал в МЮ

Специалист признался, что не умеет заниматься домашними делами.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью назвал причины, по которым он проживал в отеле, а не в собственном доме, в те времена, когда работал в Манчестер Юнайтед.

“В своем доме я был бы несчастлив. Мне приходилось бы убирать там, а я не хочу это делать. Мне пришлось бы гладить вещи, а я не умею этого делать. Мне нужно было готовить, а все, что я умею - это жарить яйца и колбаски.

Читай также: Моуринью: Условия, в которых я буду работать - потрясающие

Поэтому я жил в роскошных апартаментах, и это не была комната, из которой мне нужно было съехать через неделю. У меня был телевизор, книги, компьютер. Мне приносили кофе, обед или ужин, когда я хотел.

Если бы я жил один, в своем доме, а не в отеле, то мне было бы гораздо сложнее“, - приводит слова Моуринью The Sun.

Отметим, что португалец проработал в “красных дьяволах“ с 2016 по 2018 год. Недавно Моуринью вернулся в АПЛ, став новым главным тренером Тоттенхэма. На этом посту он сменил Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Моуринью будет получать колоссальную зарплату в лондонском клубе.