Жезус: Я могу забивать в каждой игре

Бразилец будет учиться у лучших.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус поделился впечатлениями от игры против Бернли, где ему удалось оформить дубль.

“Для нас это был очень важный матч. Ливерпуль опережает нас на 8 очков, поэтому победа - хороший результат для нас.

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Бернли имеет хороших футболистов, которые здорово играют на стандартных положениях, показывая уровень АПЛ.

Я знаю, на что способен. Я могу забивать в каждой игре, но иногда не получается это делать.

Я должен учиться у Агуэро, который является легендой команды. Серхио забивает практически в каждом матче. Я обладаю такими же амбициями“, - цитирует Жезуса BBC.

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