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Жезус: Я могу забивать в каждой игре

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Бразилец будет учиться у лучших.
Габриэль Жезус
Габриэль Жезус
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус поделился впечатлениями от игры против Бернли, где ему удалось оформить дубль.

“Для нас это был очень важный матч. Ливерпуль опережает нас на 8 очков, поэтому победа - хороший результат для нас.

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Бернли имеет хороших футболистов, которые здорово играют на стандартных положениях, показывая уровень АПЛ.

Я знаю, на что способен. Я могу забивать в каждой игре, но иногда не получается это делать.

Я должен учиться у Агуэро, который является легендой команды. Серхио забивает практически в каждом матче. Я обладаю такими же амбициями“, - цитирует Жезуса BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, Бернли, АПЛ, футбол
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