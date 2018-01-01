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Гвардиола: Все говорят, что у нас нет шансов на чемпионство в АПЛ

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"Горожани" сосредоточены на следующем сопернике.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Бернли в рамках 15-го тура АПЛ.

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“Нам было трудно контролировать игру Бернли. Мы играли, делая огромное количество передач, ведь нам это было нужно.

Проводить матчи в Бернли - сложно, но в первом тайме мы дали сопернику лишь один шанс, а на протяжение всего времени играли умно.

Сегодня счет 4:1, но то же самое было в игре с Ньюкаслом, однако они сумели нам дважды забить из двух шансов. Мы показали подобную игру. Мы в целом хорошо двигаемся в последних встречах.

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Что касается чемпионской гонки, то я не знаю. Все говорят, что мы выбыли, что у нас нет шансов. Мы же думаем только о себе и о следующем сопернике.

Глупо рассуждать о том, сколько раз надо победить, чтобы оказаться рядом с Ливерпулем. Сейчас начало декабря, безумная игра начинается. Матч за матчем“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Бернли, АПЛ, футбол
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