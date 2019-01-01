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Бернли - Манчестер Сити 1:4 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" не испытали проблем в матче чемпионата Англии.

Бернли - Манчестер Сити: видео голов
Бернли - Манчестер Сити: видео голов
Getty Images

Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Дублем в этом поединке отличился Габриэл Жезус, еще по голу себе в актив записали Родри и Марез. У хозяев поля гол престижа забил Брэди.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Манчестер Сити:

Бернли - Манчестер Сити 1:4
Голы: Брэди, 89 - Габриэль Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87

Бернли: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил (Брэди, 75), Вуд (Родригес, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэль Жезус

Предупреждения: Бернарду Силва, Хендрик. 

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Теги: Манчестер Сити, Бернли, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии
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