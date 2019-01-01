Бернли - Манчестер Сити 1:4 видео голов и обзор матча АПЛ

"Горожане" не испытали проблем в матче чемпионата Англии.

Бернли - Манчестер Сити: видео голов Getty Images

Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Дублем в этом поединке отличился Габриэл Жезус, еще по голу себе в актив записали Родри и Марез. У хозяев поля гол престижа забил Брэди.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Манчестер Сити:

Бернли - Манчестер Сити 1:4

Голы: Брэди, 89 - Габриэль Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87

Бернли: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил (Брэди, 75), Вуд (Родригес, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэль Жезус

Предупреждения: Бернарду Силва, Хендрик.