Бернли - Манчестер Сити 1:4 видео голов и обзор матча АПЛ
"Горожане" не испытали проблем в матче чемпионата Англии.
Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли в рамках 15-го тура чемпионата Англии.
Дублем в этом поединке отличился Габриэл Жезус, еще по голу себе в актив записали Родри и Марез. У хозяев поля гол престижа забил Брэди.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бернли - Манчестер Сити:
Бернли - Манчестер Сити 1:4
Голы: Брэди, 89 - Габриэль Жезус, 24, 50, Родри, 68, Марез, 87
Бернли: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Питерс, Корк, Дринкуотер (Барнс, 59), Хендрик, Леннон, Макнил (Брэди, 75), Вуд (Родригес, 59)
Манчестер Сити: Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэль Жезус
Предупреждения: Бернарду Силва, Хендрик.
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