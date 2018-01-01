Терри: Лэмпард сделал Челси более привлекательным

Легенда "синих" оценил работу своего бывшего партнера по команде.

Экс-защитник Челси Джон Терри высказался о работе Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера команды.

“Фрэнк отлично начал на посту тренера Челси. Уровень ожиданий на старте был не так высок, и это даже помогло ему. Сейчас клуб на подъеме, потому что они знают, что с Лэмпардом у них есть шанс. Это то, что хотят увидеть болельщики.

Лэмпард сделал команду более привлекательной. Люди любят этот клуб впервые за долгое время. Приятно видеть, что игроки здесь получают возможность раскрыться“, - цитирует Терри Goal.com.

Ранее работу Фрэнка Лэмпарда оценил Эден Азар.