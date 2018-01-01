Вертонген: Мы все виноваты в увольнении Почеттино

Футболисты "шпор" подвели аргентинского специалиста.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген поделился мнением по поводу увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера команда.

“Наши выступления не соответствовали нашим клубным стандартам.

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Мы все несем ответственность за увольнение. Он выпускал нас на поле, чтобы побеждать, но мы не смогли это сделать. Каждый из нас чувствует вину.

Иногда ты жертва собственного успеха. Почеттино проявил себя так хорошо из-за чего ожидания стали выше. Это мир футбола и бизнеса.

Я пришел сюда и играл в Лиге Европы, и Маурисио определенно вывел этот клуб на новый уровень. Наше отсутствие в топ-4 разочаровывает“, - цитирует Вертонгена Goal.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет возглавить топ-клуб Англии.