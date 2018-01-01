Почеттино хочет возглавить Манчестер Юнайтед
Аргентинский специалист не планирует покидать Англию.
Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.
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Отмечается, что услугами аргентинского специалиста интересуются лондонский Арсенал, мадридский Реал и мюнхенская Бавария, но сам Почеттино надеется заменить Оле-Гуннара Сульшера во главе “красных дьяволов“.
В связи с неудовлетворительными результатами команды, позиции Сульшера в клубе пошатнулись, поэтому руководство манкунианцев рассматривает Почеттино в качестве основного претендента на замену норвежскому специалисту.
Напомним, Почеттино покинул Тоттенхэм 20 ноября, а его место занял бывший тренер МЮ и Челси Жозе Моуринью.
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