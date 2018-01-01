Аргентинский специалист не планирует покидать Англию.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет возглавить Манчестер Юнайтед, сообщает Manchester Evening News.

Читай также: Сульшер: Любые слухи о моем увольнении - вопиющая ложь

Отмечается, что услугами аргентинского специалиста интересуются лондонский Арсенал, мадридский Реал и мюнхенская Бавария, но сам Почеттино надеется заменить Оле-Гуннара Сульшера во главе “красных дьяволов“.

В связи с неудовлетворительными результатами команды, позиции Сульшера в клубе пошатнулись, поэтому руководство манкунианцев рассматривает Почеттино в качестве основного претендента на замену норвежскому специалисту.

Напомним, Почеттино покинул Тоттенхэм 20 ноября, а его место занял бывший тренер МЮ и Челси Жозе Моуринью.