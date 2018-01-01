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Сульшер: Болельщики хорошо примут Моуринью

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Клуб помнит былые заслуги португальского специалиста.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу возвращения Жозе Моуринью на Олд Траффорд.

“Возвращение Моуринью на Олд Траффорд? Уверен, что его хорошо встретят. Это лишь пример того, что клуб и болельщики помнят период, когда он был здесь и помог выиграть трофеи. Я уверен на сто процентов, что болельщики и персонал клуба отлично примут Жозе.

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Сомневаюсь, что наставник соперников может изменить настрой команды. Парни и без того мотивированы, чтобы добиться успешный результатов в Манчестер Юнайтед.

Футболисты знают, что через тренировки они становятся лучше, а когда выпадает возможность сыграть за клуб, то отдают все силы.

Конечно, парни были разочарованы результатом в матче с Астон Виллой, но сейчас все сосредоточены только на следующем матче“, - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба. 

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм состоится завтра, 4-го декабря. Начало матча запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что Сульшер раскритиковал СМИ, которые публикуют слухи о возможном уходе специалиста с поста главного тренера МЮ.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
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