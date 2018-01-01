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Гвардиола: Мы не смогли подписать игроков летом, и не станем этого делать в январе

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Наставник "горожан" отметил, что команда должна обходится теми игроками, которые есть.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не собирается совершать приобретения в зимнее трансферное окно.

“Я не хочу подписывать игроков в январе. Мы не смогли этого сделать летом и не сможем в январе.

Возможно, мы подумаем, если у нас появится прекрасная возможность подписать игрока, который будет приносить пользу в течение нескольких лет. Но это маловероятно. Обычно футболисты, которыми мы интересуемся, не продаются.

Мы не смогли подписать центрального защитника летом, поэтому пришлось переводить туда Фернандиньо. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть“, - цитирует испансого специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити
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