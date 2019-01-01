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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Манчестер Юнайтед примет Тоттенхэм в рамках чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В среду, 4 декабря, Манчестер Юнайтед сыграет с Тоттенхэмом в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Манчестере на стадионе Олд Траффорд в 21:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, у команд практически равные шансы на победу. Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Сульшера с коэффициентом 2.65, в то время как триумф Тоттенхэма оценили в 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.50.

А вот эксперты из William Hill установили равные коэффициенты на победу обеих команд - 2.62, а ничью здесь оценили в 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365: победа Манчестер Юнайтед - 2.62, победа Тоттенхэма - 2.62, ничья - 3.50.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, букмекеры, чемпионат Англии по футболу, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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