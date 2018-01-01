Сульшер: Любые слухи о моем увольнении - вопиющая ложь

Наставник "красных дьяволов" утверждает, что никакая отставка ему не грозит.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался по поводу слухов о его увольнении.

Читай также: Сульшер: Меня не волнует то, что Почеттино теперь свободен

“Эти разговоры не доставляют мне проблем, у меня все хорошо. Иногда даже смешно, когда я читаю о том, что я якобы сказал. Я знаю, что эти разговоры об увольнении основаны не на источниках, а являются вопиющей ложью.

Я не переживаю, я концентрируюсь на своей работе и делаю все, что могу. Жду следующего матча, но и планирую задачи за длительный срок. Конечно, неприятно видеть, как твои коллеги теряют работу, но сам я спокоен“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

По итогам 14-ти туров “красные дьяволы“ находятся на девятой строчке, имея в своем активе 18 очков. Свой следующий матч МЮ проведет на своем поле против Тоттенхэма в среду, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что Поль Погба вернулся к тренировкам в общей группе Манчестер Юнайтед.