Моуринью: Манчестер Юнайтед - это моя книга опыта

Португальский специалист отметил, что его бывшая команда уже закрытая глава для него.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий матч со своим бывшим клубом Манчестер Юнайтед.

“Это уже закрытая глава для меня. Я покинул этот клуб около одного года назад. У меня было время, чтобы сделать выводы после своего периода пребывания там и подготовиться к следующему этапу карьеры.

МЮ - это моя книга опыта, моя книга истории. Как говорил мистер Мандела - вы никогда не проигрываете, вы учитесь и набираетесь опыта. С Юнайтед я выиграл, потому что набрался опыта“, - цитирует португальца Sky Sports.

Матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм состоится завтра, 4 декабря, в 21:30 по киевскому времени.