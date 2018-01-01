Погба вернулся к тренировкам в общей группе
Француз проходит реабилитацию после повреждения.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба проходит последний этап восстановления после травмы.
Француз вернулся в тренировкам в общей группе. Об этом рассказал главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер.
“Погба пока не готов вернуться к играм. Он начал тренироваться, он усердно работает на тренировках. Но ему нужно еще немного времени“, - цитирует норвежского специалиста Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Погба больше никогда не сыграет за Манчестер Юнайтед.
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