Манчестер Сити интересуется услугами двух защитников сборной Украины

Виталий Миколенко и Николай Матвиенко могут перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Сити проявляет интерес к защитникам Динамо и Шахтера Виталию Миколенко и Николаю Матвиенко, сообщает Betting Insider.

Отмечается, что после успешного для украинцев отборочного турнира на Евро-2020 “горожане“ всерьез задумались над трансферами, которые могут состоятся до лета 2020 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Миколенко и Матвиенко в 6 и 3 миллионов евро соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся в общую группу.