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Манчестер Сити интересуется услугами двух защитников сборной Украины

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Виталий Миколенко и Николай Матвиенко могут перебраться в чемпионат Англии.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
Getty Images

Манчестер Сити проявляет интерес к защитникам Динамо и Шахтера Виталию Миколенко и Николаю Матвиенко, сообщает Betting Insider.

Отмечается, что после успешного для украинцев отборочного турнира на Евро-2020 “горожане“ всерьез задумались над трансферами, которые могут состоятся до лета 2020 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Миколенко и Матвиенко в 6 и 3 миллионов евро соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся в общую группу.

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Теги: футбол, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, сборная Украины по футболу, Манчестер Сити
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