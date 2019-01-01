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Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

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Украинец приступил к тренировкам вместе с командой.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся в общую группу.

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Пресс-служба "горожан" на официальной страничке в YouTube опубликовала видео, на котором Зинченко тренировался вместе с командой.

Напомним, у 22-летнего украинца были проблемы с коленом и ему пришлось сделать операцию. В последний раз Александр играл за "горожан" 6 октября.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением об Александре Зинченко.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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