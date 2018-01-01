Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: видео голов и обзор матча Getty Images

В 14-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед дома принимал гостей из Астон Виллы.

Гости открыли счет уже на первой минуте матча. “Красные дьяволы“ отыгрались под конец первого тайма, а уже в середине второго - вышли в лидеры.

Астон Вилла решила не откладывать забитый мяч в долгий ящик, ведь уже спустя две минуты отыгрались. Матч закончился результативной ничьей.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла:

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:2

Голы: Хитон, 42, автогол, Линделеф, 64 — Грилиш, 1, Мингс, 66.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс (Шоу, 79) — Перейра, Фред — Джеймс, Мата (Лингард, 74), Рашфорд — Мартиаль (Гринвуд, 82).

Астон Вилла: Хитон — Жильбер, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Хаурихейн (Лансбери, 81) — Эль-Гази (Трезеге, 18), Весли, Грилиш.

Предупреждения: Магуайр, Фред, Уильямс, Шоу — Жильбер.