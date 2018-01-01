Тренер Арсенала: Мы можем вернуться в топ-4

Клубы АПЛ продолжают терять очки.

Тренер Арсенала Фредрик Юнгберг подвел итоги ничейного матча против Норвича (2:2).

“Все клубы продолжают терять очки, так что на данный момент это немного сумасшедшая лига. Я думаю, что Арсенал может вернуться в топ-4.

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Очень горжусь командой, ведь они смогли дважды отыграться, особенно их не сломало то, что Норвич забил перед перерывом.

Моральный дух падает, но парни вышли, чтоб сражаться и добыть положительный результат. Нам нужно изменить эту негативную тенденцию. Это была сложная игра, с которой игроки справились великолепно.

Обычно предсезонка длится пять-шесть недель, где можно поставить свой стиль игры, но у меня такой возможности не было.

Я стараюсь делать небольшие шаги и постепенно менять некоторые вещи, чтобы игроки могли понимать и практиковаться. Хочу сделать все максимально простым и, надеюсь, мы сможем стать лучше“, - цитирует Юнгберга Goal.com.

Напомним, что Юнгберг заменил Унаи Эмери на посту главного тренера Арсенала, который был уволен с клуба.