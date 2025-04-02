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У экс-футболиста Арсенала умерла двухлетняя дочь

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В семье Беника Афобе произошла трагедия.
У экс-футболиста Арсенала умерла двухлетняя дочь

У бывшего форварда лондонского Арсенала Беника Афобе скончалась двухлетняя дочь по имени Амора, сообщает BBC. Девочка была доставлена в больницу для лечения тяжелой инфекции, которая быстро прогрессировала. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

"Вся семья полностью опустошена, убита горем и просит уважать их частную жизнь в это невероятно трудное время", – сообщает источник, близкий к семье.

Амора была единственным ребенком в семье футболиста.

В настоящее время Бенике Афобе выступает за Бристоль Сити на правах аренды. Афобе является воспитанником Арсенала. Однако за первую команду "канониров" он не сыграл ни одного матча.

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