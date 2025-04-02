Кике Санчес Флорес покинул Уотфорд

Специалист проработал в клубе лишь несколько месяцев.

Испанский специалист Кике Санчес Флорес уволен с поста главного тренера английского Уотфорда. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, боссов клуба не устроили результаты команда, однако человеческие качества испанца были на высшем уровне.

Имя нового специалиста, который сменит Флореса на посту тренера клуба пока неизвестно.

Стоит отметить, что Кике возглавил команду лишь в начале сентября этого года. На данном посту он сменил Хави Грасию.

В текущем сезоне после 14 туров в активе Уотфорда всего восемь очков и последнее место в таблице АПЛ.