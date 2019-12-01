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Моуринью: Я не говорю, что фанаты фанаты Тоттенхэма любят меня

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Жозе Моуринью трезво оценил ситуацию.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью признался, что фанаты Тоттенхэма не испытывают к нему особой любви, однако ценят его работу.

"Фанаты любят клуб, но я не говорю, что они любят меня. Но, надо признать, что они принимают меня как профессионала, который хочет отдаться клубу.

Если людям нравится моя работа, то у них появляется больше причин любить меня. Болельщики видят ту нашу упорную работу над тем, чтобы занять в таблице место, которое больше соответствует этому талантливому составу", - цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, что португалец возглавил Тоттенхэм 20 ноября после увольнения Маурисио Почеттино.

Все три матча, проведенные под руководством Моуринью, "красные дьяволы" выиграли.

Отметим, что Моуринью стал первым тренером, возглавившим три клуба из Англии в Лиге чемпионов.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.12.2019, 10:35
Оценка:  0
гость
Какие еще "красные дьяволы"?
Тоттенхем это "шпоры"
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