Алиссон назвал главные задачи Ливерпуля на сезон

Вратарь отметил, что команда поставила перед собой самые высокие цели.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер заявил, что мерсисайдский клуб намерен выиграть все турниры, в которых принимает участие.

"Цель всей команды - выиграть все возможные трофеи в этом сезоне. Каждый раз, когда мы выходим на поле в кубковой игре, матче Лиги чемпионов или в чемпионате Англии, мы делаем все для победы.

Наши фанаты заслуживают этого, и клуб заслуживает этого, и мы заслуживаем из-за того, что сумели совершить в прошлом сезоне. Мы всем сердцем хотим добиться победы в АПЛ", - приводит слова Алиссона Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний бразилец провел десять матчей за Ливерпуль. В данный момент "красные" лидируют в АПЛ, набрав 37 очков после 13 туров.