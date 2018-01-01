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Алиссон назвал главные задачи Ливерпуля на сезон

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Вратарь отметил, что команда поставила перед собой самые высокие цели.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер заявил, что мерсисайдский клуб намерен выиграть все турниры, в которых принимает участие. 

"Цель всей команды - выиграть все возможные трофеи в этом сезоне. Каждый раз, когда мы выходим на поле в кубковой игре, матче Лиги чемпионов или в чемпионате Англии, мы делаем все для победы.

Наши фанаты заслуживают этого, и клуб заслуживает этого, и мы заслуживаем из-за того, что сумели совершить в прошлом сезоне. Мы всем сердцем хотим добиться победы в АПЛ", - приводит слова Алиссона Sky Sports.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний бразилец провел десять матчей за Ливерпуль. В данный момент "красные" лидируют в АПЛ, набрав 37 очков после 13 туров.

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Теги: Алиссон, Ливерпуль, АПЛ, Англия
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