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Моуринью: Венгер был последним в свое роде

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Португалец считает, что никому больше не удастся возглавлять команду на протяжении многих лет.
Жозе Моуринью и Арсен Венгер
Жозе Моуринью и Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал длительное пребывание Арсена Венгера на посту наставника Арсенала.

"Тренировать один клуб на протяжении 20 лет? Не думаю, что это возможно в современном мире. На положение вещей в футболе многое влияет. Это и новые технологии, и и соцсети. Думаю, Арсен Венгер был последним в свом роде. Это плохо для нас.

Нам нужно адаптироваться, бороться за работу каждый день. Времена, когда у тренеров была уверенность, что они будут обеспечены работой долгое количество времени, прошли. Сейчас нужно бороться за свое место. Но, думаю, это нормально", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, Арсен Венгер тренировал Арсенал с 1996 по 2018 год. 

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Теги: Жозе Моуринью, Арсен Венгер, арсенал, Англия
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