Моуринью: Венгер был последним в свое роде

Португалец считает, что никому больше не удастся возглавлять команду на протяжении многих лет.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал длительное пребывание Арсена Венгера на посту наставника Арсенала.

"Тренировать один клуб на протяжении 20 лет? Не думаю, что это возможно в современном мире. На положение вещей в футболе многое влияет. Это и новые технологии, и и соцсети. Думаю, Арсен Венгер был последним в свом роде. Это плохо для нас.

Нам нужно адаптироваться, бороться за работу каждый день. Времена, когда у тренеров была уверенность, что они будут обеспечены работой долгое количество времени, прошли. Сейчас нужно бороться за свое место. Но, думаю, это нормально", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, Арсен Венгер тренировал Арсенал с 1996 по 2018 год.