Обамеянг трогательно попрощался с Эмери

Нападающий поблагодарил специалиста за работу.

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера команды.

Футболист сделал публикацию на своей страничке в Instagram, в которой поблагодарил специалиста за работу.

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"Спасибо за положительное отношение и за то, что вы сделали меня капитаном. Хочу поблагодарить вас и ваших сотрудников. Я желаю вам всего самого лучшего в будущем", - написал Обамеянг под постом с фотографиями.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, Арсенал отправил в отставку Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, кто может занять вакантный пост.