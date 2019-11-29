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Обамеянг трогательно попрощался с Эмери

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Нападающий поблагодарил специалиста за работу.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера команды.

Футболист сделал публикацию на своей страничке в Instagram, в которой поблагодарил специалиста за работу.

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"Спасибо за положительное отношение и за то, что вы сделали меня капитаном. Хочу поблагодарить вас и ваших сотрудников. Я желаю вам всего самого лучшего в будущем", - написал Обамеянг под постом с фотографиями.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, Арсенал отправил в отставку Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, кто может занять вакантный пост.

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Теги: Унаи Эмери, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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