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Клопп - об увольнении Эмери: Это футбольный мир

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Эмери не смог выдержать конкуренцию в АПЛ.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу увольнение Унаи Эмери из Арсенала.

“Когда я это узнал, то был удивлен, но таков футбольный мир. Я не знаю, что там произошло, но руководство клуба явно было недовольно результатами.

Мне хочется пожелать Унаи всего наилучшего. Он выдающийся тренер, что смог доказать в разных клубах и лигах.

Фредди Юнгберг сейчас будет заниматься в Арсенале. Может он сумеет воспользоваться шансом“, - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что ранее Моуринью прокомментировал данное решение Арсенала.

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Теги: Юрген Клопп, Унаи Эмери, Арсенал, АПЛ, футбол
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