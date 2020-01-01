Клопп - об увольнении Эмери: Это футбольный мир

Эмери не смог выдержать конкуренцию в АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением по поводу увольнение Унаи Эмери из Арсенала.

“Когда я это узнал, то был удивлен, но таков футбольный мир. Я не знаю, что там произошло, но руководство клуба явно было недовольно результатами.

Мне хочется пожелать Унаи всего наилучшего. Он выдающийся тренер, что смог доказать в разных клубах и лигах.

Фредди Юнгберг сейчас будет заниматься в Арсенале. Может он сумеет воспользоваться шансом“, - приводит слова Клоппа BBC.

Отметим, что ранее Моуринью прокомментировал данное решение Арсенала.