Моуринью - о увольнении Эмери: Его карьера будет успешной

Португалец пожелал удачи французскому специалисту.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением по поводу увольнение французского специалиста Унаи Эмери с Арсенала.

“Сообщения об отставке - это всегда грустно. Я вспоминаю свои ощущения, когда моего отца увольняли с поста тренера, а потом, когда меня увольняли.

Читай также: Почеттино сделал заявление после ухода из Тоттенхэма

Нет ни одного тренера, чьему увольнению я был бы рад. Я всегда ощущаю дежавю. Мне жаль, но такова жизнь.

Унаи - фантастический тренер. Очевидно, что он был недоволен работой в Арсенале, но прекрасный тренер, который имеет фантастический послужной список. Его карьера будет успешной“, - цитирует Моуринью BBC.

Отметим, что новый тренер Арсенала уже успел прокомментировать свое назначение.