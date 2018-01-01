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Моуринью - о увольнении Эмери: Его карьера будет успешной

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Португалец пожелал удачи французскому специалисту.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением по поводу увольнение французского специалиста Унаи Эмери с Арсенала.

“Сообщения об отставке - это всегда грустно. Я вспоминаю свои ощущения, когда моего отца увольняли с поста тренера, а потом, когда меня увольняли. 

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Нет ни одного тренера, чьему увольнению я был бы рад. Я всегда ощущаю дежавю. Мне жаль, но такова жизнь.

Унаи - фантастический тренер. Очевидно, что он был недоволен работой в Арсенале, но прекрасный тренер, который имеет фантастический послужной список. Его карьера будет успешной“, - цитирует Моуринью BBC.

Отметим, что новый тренер Арсенала уже успел прокомментировать свое назначение.

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Теги: Жозе Моуринью, Унаи Эмери, Арсенал, футбол
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