Гвардиола: Мы должны сначала обойти Лестер, а после Ливерпуль

У "Горожани" впереди тяжелый календарь.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящих матчей в АПЛ.

“C Ньюкаслом на выезде всегда трудно проводить матчи. У нас будет тяжелое испытание. Мы понимаем, в какой ситуации оказались.

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Впереди у нас матч с Бернли, а после него дерби против Манчестер Юнайтед.

Я не думаю о победе в АПЛ прямо сейчас. Мы должны сначала обойти Лестер в турнирной таблице, а только после Ливерпуль.

Я знаю, что мы не можем терять очки в данный отрезок времени“, - приводит слова Гвардиолы Manchester Erevening News.

Ранее сообщалось, что Гвардиола был включен в зал славы Ассоциации тренеров Англии.