Тренер Арсенала: Сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться

Исполняющий обязанности главного тренера Арсенала Фредрик Юнгберг дал комментарий по поводу своего назначения.

“Независимо от того, сколько бы мне ни пришлось руководить Арсеналом, я сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться.

У нас впереди несколько непростых недель, а команда нуждается в вашей поддержке. Начнем же!“, - написал Юнгберг в Twitter.

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work! pic.twitter.com/WdekcA4h5G