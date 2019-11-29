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Тренер Арсенала: Сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться

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Шведский специалист готов помочь клубу выйти из тяжелой ситуации.
Фредрик Юнгберг
Фредрик Юнгберг
Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Арсенала Фредрик Юнгберг дал комментарий по поводу своего назначения.

“Независимо от того, сколько бы мне ни пришлось руководить Арсеналом, я сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться.

У нас впереди несколько непростых недель, а команда нуждается в вашей поддержке. Начнем же!“, - написал Юнгберг в Twitter.

Напомним, что Унаи Эмери был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что были названы кандидаты, которые могут возглавить Арсенал.

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Теги: Фредрик Юнгберг, Арсенал, футбол
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