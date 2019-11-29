Тренер Арсенала: Сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться

Шведский специалист готов помочь клубу выйти из тяжелой ситуации.

Исполняющий обязанности главного тренера Арсенала Фредрик Юнгберг дал комментарий по поводу своего назначения.

“Независимо от того, сколько бы мне ни пришлось руководить Арсеналом, я сделаю все, чтобы люди снова начали улыбаться.

У нас впереди несколько непростых недель, а команда нуждается в вашей поддержке. Начнем же!“, - написал Юнгберг в Twitter.

However long I oversee @Arsenal for I will give everything I have to put smiles on faces again. We have a busy few weeks ahead and the team needs your support. Let’s get to work! pic.twitter.com/WdekcA4h5G — Freddie Ljungberg (@freddie) November 29, 2019

Напомним, что Унаи Эмери был отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что были названы кандидаты, которые могут возглавить Арсенал.