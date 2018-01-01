Полузащитник Ливерпуля выбыл до конца года
Фабиньо пропустит минимум месяц из-за травмы.
Полузащитник Ливерпуля Фабиньо выбыл до конца года из-за травмы.
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Футболист Ливерпуля получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи (1:1).
После прохождения медицинского обследование стало известно, что сроки восстановления бразильца составят 4-6 недель. В клубе опасаются, что Фабиньо может пропустить до 10 матчей.
Отметим, что Клопп прокомментировал травму игрока.
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