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Полузащитник Ливерпуля выбыл до конца года

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Фабиньо пропустит минимум месяц из-за травмы.
Фабиньо
Фабиньо
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо выбыл до конца года из-за травмы.

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Футболист Ливерпуля получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

После прохождения медицинского обследование стало известно, что сроки восстановления бразильца составят 4-6 недель. В клубе опасаются, что Фабиньо может пропустить до 10 матчей.

Отметим, что Клопп прокомментировал травму игрока.

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Теги: Фабиньо, Ливерпуль, футбол
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