Полузащитник Ливерпуля выбыл до конца года

Фабиньо пропустит минимум месяц из-за травмы.

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо выбыл до конца года из-за травмы.

Читай также: Стали известны подробности травмы Азара

Футболист Ливерпуля получил повреждение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

После прохождения медицинского обследование стало известно, что сроки восстановления бразильца составят 4-6 недель. В клубе опасаются, что Фабиньо может пропустить до 10 матчей.

Отметим, что Клопп прокомментировал травму игрока.