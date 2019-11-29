Виллиан: Я жду предложения от Челси

Бразилец не хочет покидать лондонский клуб.

Полузащитник Челси Виллиан прокомментировал ситуацию по поводу продления контракта с лондонским клубом, который заканчивается по окончанию сезона.

Читай также: Реал собирается предложить Бензема новый контракт

“Я не намерен общаться с представителями других команд, ведь у меня есть контракт до конца сезона. Я игрок Челси, просто хочу сказать, что клуб знает, что мне нужно.

Я счастлив находится в Челси, счастлив играть за этот клуб, но это зависит не только от меня. Жду их предложения. Они знают, чего я хочу, поэтому я жду их решения“, - рассказал Виллиан для Goal.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского полузащитника заинтересованы Ювентус и Барселона.