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Виллиан: Я жду предложения от Челси

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Бразилец не хочет покидать лондонский клуб.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Полузащитник Челси Виллиан прокомментировал ситуацию по поводу продления контракта с лондонским клубом, который заканчивается по окончанию сезона.

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“Я не намерен общаться с представителями других команд, ведь у меня есть контракт до конца сезона. Я игрок Челси, просто хочу сказать, что клуб знает, что мне нужно.

Я счастлив находится в Челси, счастлив играть за этот клуб, но это зависит не только от меня. Жду их предложения. Они знают, чего я хочу, поэтому я жду их решения“, - рассказал Виллиан для Goal.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского полузащитника заинтересованы Ювентус и Барселона.

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Теги: Виллиан, Челси, футбол
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    29.11.2019, 15:33
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zadneprohodchik
понятно нужно быть лохом чтобы уйти с челси
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