Почеттино сделал заявление после ухода с Тоттенхэма
Экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал свое увольнение с клуба.
“Я хочу поблагодарить Джо Льюиса и Дэниэла Леви за то, что у меня была возможность быть частью истории Тоттенхэма. Мне хочется выразить благодарность всем, кого я встретил в Тоттенхэме: всех сотрудников клуба и игроков, за эти пять с половиной лет.
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Но главное, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают клуб великим.
На протяжении все работы в Тоттенхэме, я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи.
Были как сложные вызовы, так и невероятные достижения. Хочу пожелать всего самого наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся“, - приводит слова Почеттино Daily Mail.
Отметим, что Маурисио Почеттино трогательно попрощался с игроками клуба.
Напомним, что Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм.
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