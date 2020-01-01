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Почеттино сделал заявление после ухода с Тоттенхэма

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Аргентинский специалист поблагодарил всех за работу в клубе.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал свое увольнение с клуба.

“Я хочу поблагодарить Джо Льюиса и Дэниэла Леви за то, что у меня была возможность быть частью истории Тоттенхэма. Мне хочется выразить благодарность всем, кого я встретил в Тоттенхэме: всех сотрудников клуба и игроков, за эти пять с половиной лет.

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Но главное, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают клуб великим.

На протяжении все работы в Тоттенхэме, я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи.

Были как сложные вызовы, так и невероятные достижения. Хочу пожелать всего самого наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути еще пересекутся“, - приводит слова Почеттино Daily Mail.

Отметим, что Маурисио Почеттино трогательно попрощался с игроками клуба.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил Тоттенхэм.

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Теги: Маурисио Почеттино, Тоттенхэм, футбол
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