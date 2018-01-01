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Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера Арсенала

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"Канониры" находятся в поиске нового наставника после увольнения Унаи Эмери.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Лондонский Арсенал отправил в отставку главного тренера команды Унаи Эмери и теперь находится в поиске нового наставника.

По информации The Telegraph, руководство клуба рассматривает вариант с менеджером Наполи Карло Анчелотти. Контракт специалиста с неаполитанцами рассчитан до конца нынешнего сезона, и лондонский клуб полагает, что сумеет с ним договориться.

Кроме того, в шорт-лист "канониров" попали Нуну Эшпириту Санту, тренирующий Вулверхэмптон, а также Микель Артета, который является помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити.

Отметим, что сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера Арсенала стал Фредрик Юнгберг, который работал ассистентом Эмери.

Напомним, накануне увольнения Эмери Арсенал дома проиграл Айнтрахту со счетом 1:2.

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Теги: Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, тренер, Карло Анчелотти, Наполи, Нуну Эшпириту Санту, Вулверхэмптон, Микель Артета, Манчестер Сити, футбол
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