Арсенал отправил Унаи Эмери в отставку

Поражение от Айнтрахта в Лиге Европы стало финальной каплей в решении руководства клуба.

Лондонский Арсенал принял решение расстаться с главным тренером команды Унаи Эмери и его штабом.

“Мы искренне благодарим Унаи за его работу, за то, что они старались вернуть клуб на прежний уровень. Мы желаем Унаи и его команде успеха в дальнейшей карьере“, - говорится в сообщении на официальном сайте “канониров“.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что тренерский штаб не сумел выполнить поставленных задач и не достиг нужного уровня.

Временно исполняющим обязанности главного тренера будет Фредди Юнберг, пока “канониры“ не найдут подходящего кандидата на эту должность.

Напомним, накануне Арсенал на своем поле проиграл франкфуртскому Айнтрахту со счетом 1:2, что стало финальной каплей для руководства клуба.

“Канониры“ сохранили первое место в турнирной таблице группы F, однако путевка в плей-офф будет разыграна в заключительном туре группового этапа.