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Клопп и Гвардиола попали в зал славы Ассоциации тренеров Англии

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Ассоциация тренеров Англии таким способом поощрила весомый вклад специалистов в развитие футбола.
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
twitter.com/LMA_Managers

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и менеджер Ливерпуля Юрген Клопп были введены в зал славы английской Ассоциации тренеров (LMA).

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Как сообщает пресс-служба LMA, таким способом организация хотела отметить исторические достижения специалистов. Испанец привел “горожан“ к двум чемпионствам подряд, а Клопп выиграл Лигу чемпионов.

Таким образом, наставники присоединились к Брайану Клафу, Бобби Робсону, Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру, которые ранее были введены в зал славы LMA.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп стал лучшим клубным тренером 2019 года по версии IFFHS.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Юрген Клопп, Ливерпуль, футбол, Англия, Зал славы
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