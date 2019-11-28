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Экс-полицейского признали невиновным в смерти фанатов Ливерпуля

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Суд принял решение по делу о трагических событиях на стадионе Хиллсборо в 1989 году.
Цветы в память погибшим во время трагедии на Хиллсборо
Цветы в память погибшим во время трагедии на Хиллсборо
Getty Images

В Англии завершилось разбирательство по делу о трагедии на стадионе Хиллсборо в 1989 году. 

Напомним, 15 апреля 1989 года во время полуфинального матча Кубка Англии между Ноттингем Форест и Ливерпулем произошла давка на стадионе, в результате которой погибли 96 болельщиков "красных", а 766 человек получили травмы разной степени тяжести.

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В связи с трагедией были выдвинуты обвинения Дэвиду Даккенфилду, который в то время был главным начальником полиции Южного Йоркшира и отвечал за безопасность в этом матче. Экс-полицейского обвиняли в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Экс-полицейский Дэвид Даккенфилд
Экс-полицейский Дэвид Даккенфилд
edition.cnn.com

Как сообщает CNN, суд выслушал более шести недель доказательств и после 14 часов слушаний оправдал Даккенфилда. Отметим, что в 2019 году суд присяжных не смог вынести вердикт, поэтому дело было рассмотрено повторно.

Напомним, в 2016 году присяжные признали гибель фанатов в давке на Хиллсборо убийством, поэтому были выдвинуты обвинения в адрес Дэвида Даккенфилда.

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Теги: Хиллсборо, трагедия, суд, Англия, футбол, вне игры
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