Глава Манчестер Сити: Гвардиола - наш лидер

Руководство клуба поддерживает тренерский штаб.

Председатель совета директоров Манчестер Сити Хальдон аль Мубарак рассказал, что клуб полностью доверяет Хосепу Гвардиоле.

“Гвардиола - наш лидер, который не боится принимать новые вызовы, показывая новое способности в развитие. Под его руководством команда всегда демонстрирует свой волевой характер.

Думаю, АПЛ - очень сложный турнир, поэтому мы все и любим это. Чемпионство Манчестер Сити два года подряд - это невероятное достижение. Вклад Гвардиолы в успех команды очевиден. Мы преданы ему, а он предан нам“, - цитирует Мубарака Sky Sports.

Отметим, что Гвардиола занял второе место среди клубных тренеров по версии IFFHS.