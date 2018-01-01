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Глава Манчестер Сити: Гвардиола - наш лидер

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Руководство клуба поддерживает тренерский штаб.
Хальдон аль Мубарак - Гвардиола
Хальдон аль Мубарак - Гвардиола
Getty Images

Председатель совета директоров Манчестер Сити Хальдон аль Мубарак рассказал, что клуб полностью доверяет Хосепу Гвардиоле.

“Гвардиола - наш лидер, который не боится принимать новые вызовы, показывая новое способности в развитие. Под его руководством команда всегда демонстрирует свой волевой характер.

Думаю, АПЛ - очень сложный турнир, поэтому мы все и любим это. Чемпионство Манчестер Сити два года подряд - это невероятное достижение. Вклад Гвардиолы в успех команды очевиден. Мы преданы ему, а он предан нам“, - цитирует Мубарака Sky Sports. 

Отметим, что Гвардиола занял второе место среди клубных тренеров по версии IFFHS.

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Теги: Хальдон аль Мубарак, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, футбол
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