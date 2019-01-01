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Эмери: Игроки продолжают верить в меня

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Арсенал должен наладить отношения с болельщиками.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери рассказал, что игроки продолжают его поддерживать.

“Игроки продолжают верить в меня, они это демонстрируют на поле. Я часто попадал в тяжелые моменты на протяжении карьеры. Это хорошая, но вместе с тем и крайне тяжелая работа.

Я стараюсь не заглядывать далеко. Я должен готовить команду к следующему матчу в Лиге Европы и мои мысли только про это. 

Моя единственная цель - показать нашу работу в матче с Айнтрахтом и порадовать болельщиков. Мы знаем, что фанаты разочаровываются нашим неудачам.

Нам нужно обрести хорошую связь с болельщиками. Я верю в нас, верю в игроков“, - цитирует Эмери Goal.com. 

Ранее сообщалось, что был названы претенденты, которые могут заменить Эмери.

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Теги: Унаи Эмери, Арсенал, футбол
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