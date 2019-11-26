Экс-игрок МЮ: Погба больше никогда не сыграет за "красных дьяволов"

Карьера французского игрока в Манчестер Юнайтед подошла к концу?

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Алан Бразил заявил, что французский полузащитник Поль Погба больше не будет играть за клуб.

“До меня дошла информация о том, что Погба больше не сыграет за Манчестер Юнайтед. Это сообщение пришло он человека, который непосредственно близок к клубу.

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Он написал мне: “Сообщение от очень серьезного источника - Погба больше никогда не выйдет на поле за Юнайтед.

Эту информацию можно по-разному понимать, я лишь передал ее публике. Действительно, я сам недавно думал, куда Поль пропал, что случилось с ним, где он вообще?

Погба опубликовал видео, где играет в баскетбол, несмотря на свою травму. Болельщики клуба сразу раскритиковали его“, - приводит слова Бразила talkSport.

Ранее сообщалось, что Погба может сыграть в манчестерском дерби.