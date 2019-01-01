Бывший тренер Англии: Если бы меня звали Эллардичио, то я бы возглавил МЮ

Британским тренерам тяжело найти работу.

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что британские специалисты не могут возглавить топ-клуб АПЛ.

“Шон Дайч сумел вывести Бернли в Лигу Европу, хотя начинал с низов. Очень тяжело вывести команду на хороший уровень, ведь нужно терпение и стабильность, а чтоб выиграть Кубок - нужно провести 6-7 хороших игр.

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Я такое не могу даже назвать логикой, нонсенс. Невозможно работать в маленьком клубе и заслужить повышения с помощью выигранных трофеев.

Лучший способ получить работу в Премьер-лиге, если ты британец, - это поменять свое имя на иностранное. Я всегда говорил, что если бы меня звали Эллардичио, я бы стал тренером Манчестер Юнайтед“, - цитирует Эллардайса talkSPORT.

Напомни, что Эллардайс покинул сборную Англию из-за коррупционного скандала.