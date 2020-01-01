Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком Манчестер Сити

"Горожане" предложили англичанину весьма солидный оклад.

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

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Как сообщает Sky Sports, директор департамента футбола Чики Бегиристайн и глава операционного отдела Манчестер Сити Омар Беррада уже провели предварительные переговоры с футболистом и уверены, что Рахим подпишет новый контракт.

По информации источника, в новом соглашении оклад футболиста существенно вырастет. Сейчас он получает 275 тысяч фунтов в неделю (около 321 тысячи евро), а будет более 350 тысяч фунтов (около 408,5 тысячи евро). Такую сумму сейчас получает Кевин де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Рахима Стерлинга отстранили от сборной Англии из-за конфликта с партнером по команде.