Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком Манчестер Сити

Комментариев: 0
"Горожане" предложили англичанину весьма солидный оклад.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Читай также: Реал хочет включить Бэйла в сделку по Стерлингу

Как сообщает Sky Sports, директор департамента футбола Чики Бегиристайн и глава операционного отдела Манчестер Сити Омар Беррада уже провели предварительные переговоры с футболистом и уверены, что Рахим подпишет новый контракт.

По информации источника, в новом соглашении оклад футболиста существенно вырастет. Сейчас он получает 275 тысяч фунтов в неделю (около 321 тысячи евро), а будет более 350 тысяч фунтов (около 408,5 тысячи евро). Такую сумму сейчас получает Кевин де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Рахима Стерлинга отстранили от сборной Англии из-за конфликта с партнером по команде.

Поделись:
Теги: Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, контракт, футбол, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь