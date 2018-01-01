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Моуринью: Я хочу выиграть Лигу чемпионов в третий раз

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Португальский специалист мечтает о успешном выступление в Лиге чемпионов.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в третий раз в карьере.

“Я люблю Лигу чемпионов так же сильно, как и все люди, которые интересуются футболом. Это трофей, который выиграть хотят все.

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Не каждый может выиграть этот турнир, но я смог дважды. Я бы хотел выиграть его и в третий раз, но сейчас не время говорить об этом. Сначала мы должны выйти в плей-офф.

Кажется, это моя 148-я игра в Лиге чемпионов. И я думаю, что одной из причин того, что мои команды никогда не вылетали после групповой стадии является то, что мы сразу говорили об этой стадии, а не о том, что может произойти после“, - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА. 

Ранее Моуринью заявил, что не собирается приглашать в клуб Ибрагимовича.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, Лига чемпионов, футбол
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