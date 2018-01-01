Моуринью - о Ибрагимовиче: Ему нет смысла переходить в Тоттенхэм
Шведский футболист не перейдет в состав "шпор".
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал возможный переход Златана Ибрагимовича в состав лондонского клуба.
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“У нас играет лучший нападающий Англии - Гарри Кейн. Он входит в тройку лучших форвардов мира.
Я не вижу никакого смысла в переходе Златана Ибрагимовича в Тоттенхэм. Хоть ему за 30, но он может играть в любом клубе мира.
Но ему нет смысла переходить туда, где играть Гарри Кейн“, - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в Милан.
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