Моуринью - о Ибрагимовиче: Ему нет смысла переходить в Тоттенхэм

Шведский футболист не перейдет в состав "шпор".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал возможный переход Златана Ибрагимовича в состав лондонского клуба.

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“У нас играет лучший нападающий Англии - Гарри Кейн. Он входит в тройку лучших форвардов мира.

Я не вижу никакого смысла в переходе Златана Ибрагимовича в Тоттенхэм. Хоть ему за 30, но он может играть в любом клубе мира.

Но ему нет смысла переходить туда, где играть Гарри Кейн“, - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в Милан.