Гвардиола - о Зинченко: Он невероятный профессионал
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу украинского защитника Александра Зинченко.
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“К сожалению, он травмирован. Зинченко - невероятный профессионал, он может сыграть на нескольких позициях, он сумел приспособиться к игре левым защитником.
Мы рады, что у нас есть такой игрок, как Зинченко. В целом, мы с каждой неделей становимся лучше, игроки осваивают новые позиции“, - цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.
PEP: Zinchenko is unfortunately injured. He’s an incredible professional, he can play in several positions and adapted into position. We're happy to have him.— Manchester City (@ManCity) November 25, 2019
In general we are getting better week by week and players in new positions.
Ранее сообщалось, что Зинченко пропустит больше месяца из-за травмы.
Отметим, что украинский футболист рассказал, как проходит его лечение.
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