Гвардиола - о Зинченко: Он невероятный профессионал

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу украинского защитника Александра Зинченко.

Читай также: Агуэро пропустит матч Лиги чемпионов против Шахтера

“К сожалению, он травмирован. Зинченко - невероятный профессионал, он может сыграть на нескольких позициях, он сумел приспособиться к игре левым защитником.

Мы рады, что у нас есть такой игрок, как Зинченко. В целом, мы с каждой неделей становимся лучше, игроки осваивают новые позиции“, - цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

PEP: Zinchenko is unfortunately injured. He’s an incredible professional, he can play in several positions and adapted into position. We're happy to have him.



In general we are getting better week by week and players in new positions.