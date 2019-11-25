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Гвардиола - о Зинченко: Он невероятный профессионал

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Украинский футболист сумел адаптироваться к игре "горожан".
Зинченко - Гвардиола
Зинченко - Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу украинского защитника Александра Зинченко.

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“К сожалению, он травмирован. Зинченко - невероятный профессионал, он может сыграть на нескольких позициях, он сумел приспособиться к игре левым защитником.

Мы рады, что у нас есть такой игрок, как Зинченко. В целом, мы с каждой неделей становимся лучше, игроки осваивают новые позиции“, - цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Зинченко пропустит больше месяца из-за травмы.

Отметим, что украинский футболист рассказал, как проходит его лечение.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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