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Президент Челси: Я ни разу не слышал, что Абрамович хочет продать клуб

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Российский миллиардер останется хозяином клуба.
Брюс Бак
Брюс Бак
Getty Images

Президент Челси Брюс Бак заявил, что Роман Абрамович не намерен продавать клуб.

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“Я никогда не слышал от Абрамовича слов, что мы должны продать клуб. Из-за политической ситуации люди думают, что они могут купить Челси.

У нас были предложение по клубу, но мы не стали даже слушать людей.

Роман Абрамович с первого дня принимает участие в деятельности Челси. Он имеет постоянно контакт с директорами клуба, даже может общаться несколько раз в день“, - приводит слова Бака The Guardian.

Ранее сообщалось, что Абрамович отказался продавать клуб компании из Востока.

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Теги: Брюс Бак, Роман Абрамович, Челси, футбол
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