Кейн: Когда у руля находится Моуринью, то это придает большой уверенности

Англичанин намерен выиграть парочку трофеев с Тоттенхэмом.

Нападающий Тоттенхэм Гарри Кейн заявил, что хочет начать выигрывать трофеи.

“Я достиг того периода, когда хочу выигрывать трофеи. Моуринью сумел выиграть трофеи в каждом клубе, где работал.

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Тоттенхэм всегда хотел выигрывать трофеи, в том числе и с Почеттино. Могу сказать, что когда у руля находится Моуринью, то это придает большой уверенности.

У нас получился плохой старт, но мы верим, что сможем попасть в четверку лучших. Это очень важно для игроков, для клуба в финансовом плане, так что это наша цель в Премьер-лиге. Посмотрим, как это будет происходить.

Я буду продолжать бороться за Тоттенхэм“, - цитирует Кейна Daily Mail.

Напомним, что Моуринью добыл первую победу у руля лондонцев.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2020.