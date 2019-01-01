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Кейн: Когда у руля находится Моуринью, то это придает большой уверенности

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Англичанин намерен выиграть парочку трофеев с Тоттенхэмом.
Гарри Кейн
Гарри Кейн
Getty Images

Нападающий Тоттенхэм Гарри Кейн заявил, что хочет начать выигрывать трофеи.

“Я достиг того периода, когда хочу выигрывать трофеи. Моуринью сумел выиграть трофеи в каждом клубе, где работал.

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Тоттенхэм всегда хотел выигрывать трофеи, в том числе и с Почеттино. Могу сказать, что когда у руля находится Моуринью, то это придает большой уверенности. 

У нас получился плохой старт, но мы верим, что сможем попасть в четверку лучших. Это очень важно для игроков, для клуба в финансовом плане, так что это наша цель в Премьер-лиге. Посмотрим, как это будет происходить.

Я буду продолжать бороться за Тоттенхэм“, - цитирует Кейна Daily Mail. 

Напомним, что Моуринью добыл первую победу у руля лондонцев.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2020.

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Теги: Гарри Кейн, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, футбол
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