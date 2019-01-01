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Гвардиола: Если мы проиграем АПЛ в этом сезоне, то попытаемся выиграть ее в следующем

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Наставник "горожан" отметил, что Ливерпуль выглядит неудержимым.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

“Ливерпуль выглядит неудержимым. Я знаю, что он очень далеко с нынешними цифрами.

Мои команды всегда стараются побеждать, но мы принимаем то, что другие могут быть лучше нас. Если мы проиграем Премьер-лигу в этом сезоне, то попытаемся выиграть ее в следующем“, - цитирует испанского специалиста The Guardian.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что его подопечным еще рано праздновать победу в АПЛ.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, АПЛ
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