Гвардиола: Если мы проиграем АПЛ в этом сезоне, то попытаемся выиграть ее в следующем

Наставник "горожан" отметил, что Ливерпуль выглядит неудержимым.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

“Ливерпуль выглядит неудержимым. Я знаю, что он очень далеко с нынешними цифрами.

Мои команды всегда стараются побеждать, но мы принимаем то, что другие могут быть лучше нас. Если мы проиграем Премьер-лигу в этом сезоне, то попытаемся выиграть ее в следующем“, - цитирует испанского специалиста The Guardian.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что его подопечным еще рано праздновать победу в АПЛ.