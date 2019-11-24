Клопп: Мы думаем о следующих матчах, а не об отрыве в таблице

Немецкий специалист отметил, что соперники также проводят отличный сезон.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что его команда еще не может праздновать победу в АПЛ.

“Конечно, Манчестер Сити заслужил все трофеи в прошлом сезоне, они были невероятны.

У нас только восемь очков отрыва от Лестера, не нужно забывать о них тоже - они были чемпионами три или четыре года назад. И Челси проводит прекрасный сезон.

Если бы мы проиграли Кристал Пэлас, то отрыв уменьшился бы до пяти очков, и пошел совсем другой разговор. Так что мы полностью спокойны в этом плане.

Ливерпуль не думает об отрыве в таблице, а только о следующем матче. Пока что это работает действительно хорошо - надеемся, так будет и дальше“, - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Ранее Юрген Клопп прокомментировал предстоящий клубный чемпионат мира.