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Рэшфорд: Мы не можем жаловаться на ничью с Шеффилд Юнайтед

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"Красные дьяволы" совершили камбэк на выезде, но так и не смогли победить.
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд прокомментировал ничью с Шеффилд Юнайтед в рамках 13 тура чемпионата Англии.

“Мы были далеко 70 минут, и это стоило нам трех очков.

Хорошо отреагировали и совершили камбэк, но жаловаться на результат не можем“, - написал англичанин на своей странице в Twittter.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Маркус Рэшфорд, Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, АПЛ
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