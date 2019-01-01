Рэшфорд: Мы не можем жаловаться на ничью с Шеффилд Юнайтед

"Красные дьяволы" совершили камбэк на выезде, но так и не смогли победить.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд прокомментировал ничью с Шеффилд Юнайтед в рамках 13 тура чемпионата Англии.

“Мы были далеко 70 минут, и это стоило нам трех очков.

Хорошо отреагировали и совершили камбэк, но жаловаться на результат не можем“, - написал англичанин на своей странице в Twittter.

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