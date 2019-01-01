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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 3:3 видео голов и обзор матча АПЛ

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Манкунианцы не смогли одержать выездную победу.

Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед расписали мировую
Шеффилд Юнайтед и Манчестер Юнайтед расписали мировую
Getty Images

Шеффилд Юнайтед сыграл с Манчестер Юнайтед вничью в рамках 13 тура чемпионата Англии.

Проигрывая 2:0 по ходу поединка, подопечные Оле-Гуннара Сульшера сумели совершить камбэк, но этого оказалось недостаточным для победы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед:

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Флек, 19, Муссе, 52, Макберни, 90 - Уильямс, 72, Гринвуд, 77, Рашфорд, 79

Шеффилд Юнайтед: Мур - Бешем (Робинсон, 83), Ягелка, О'Коннелл - Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс - Макголдрик (Шарп, 78), Муссе (Макберни, 68)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Линделеф, Магуайр, Джонс (Лингард, 46) - Ван-Биссака, Перейра (Гринвуд, 73), Фред, Уильямс - Джеймс, Марсьяль (Туанзебе, 85), Рашфорд

Предупреждения: Лундстрем - Уильямс, Ван-Биссака

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Шеффилд Юнайтед, видео голов, обзор матча, АПЛ
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