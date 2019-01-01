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Арсенал определился со списком кандидатов на замену Эмери - СМИ

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Испанский специалист может покинуть свой пост в ближайшее время.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Руководство лондонского Арсенала недовольно нынешними результатами команды, поэтому уже начало поиски кандидатов на замену Унаи Эмери на посту главного тренера. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, боссы "канониров" уже определились со списком из трех специалистов, которые могут возглавить лондонский клуб.

Таким образом, в шорт-листе Арсенала находятся экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино, бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и ассистент Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити Микель Артета, который до завершения футбольной карьеры выступал за "пушкарей".

Напомним, в матче 13-го тура английской Премьер-лиги Арсенал вырвал ничью у Саутгемптона (2:2) на последних минутах встречи. Сейчас команда Эмери занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.

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